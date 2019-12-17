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 Фермеры будут бороться за возможность иностранцам приобретать землю, – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что спустя некоторое время фермеры будут бороться за предоставление возможности иностранцам приобретать сельхозземлю в стране.

Об этом Милованов сказал в ходе пресс-марафона по земельной реформе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, именно фермеры будут спустя некоторое время бороться за то, чтобы снизили ограничения и дали возможность иностранцам приобретать землю. Почему я так думаю? Тем успешным собственникам земли, которые будут зарабатывать за счет увеличения эффективности использования земель, добавленной стоимости, нужны будут инвестиции для переработки, инфраструктуры. Инвестиции лучше брать на более выгодных условиях, более дешевые деньги есть в Европе", - сказал Милованов.

По словам министра, в настоящее время депутаты рассматривают ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" предложение уменьшить концентрацию с/х земли в одних руках с 200 тыс. га до 10-20 тыс. га.

Кроме того, Милованов указал, что запуск рынка земли существенно не повлияет на посевные площади в 2020 году.

"Сейчас будут происходить процессы накапливания земли в аренде. После запуска рынка многое будет зависеть от того, сколько земли будет продано зимой, по нашим ожиданиям, это не будет большой объем - 5-7% земли в год", - заметил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165865
 
 
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Т.е собственность народа ст.13 Конституции Украины, будут продавать народу, я вообще-то считал барыгами попередников.
А игорный бизнес вообще ни в какие ворота, я бы понял чисто государственные лотереи, но казино-это обдиралово будет идти только в частный карман.
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