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Все про:госдолг (450) Минфин (1267) ОВГЗ (307) облигации (685)

 Минфин впервые разместил облигации внутреннего займа в евро под 2,22% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 декабря, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 11,41 млрд грн (в эквиваленте), по сравнению с 4,38 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

Министерство финансов на аукционе предложило номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяцев, 1, 2 и 4 года, а также ценные бумаги в евро со сроком обращения 6 месяцев.

"Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ, номинированных в евро, по итогам аукциона составила минимальный за всю историю уровень в 2,22% (снижена сразу на 238 базисных пунктов). В последний раз размещения ОВГЗ номинированных в евро проводилось в июне 2019 года", – отмечает пресс-служба Минфина.

Стоимость заимствований в национальной валюте по итогам аукциона также продолжила падать.

Так, средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 11,78% (снижение на 128 б.п.), 1-летних – 11,42% (снижение на 158 б.п.), 2-летних – 11,1% (снижение на 91 б.п.), а 4-летних – 10,9% (снижение на 77 б.п.).

В общем, по итогам аукциона 3-месячные ОВГЗ были размещены на 530 млн грн, 1-летние ОВГЗ – 539 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 1,04 млрд грн, 4-летние ОВГЗ – 4,12 млрд грн, 6-месячные ОВГЗ номинированные в евро – 198,8 млн евро.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 10 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки по ним.

В частности, четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,67%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165864
 
 
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Ще погуляемо на 11.4 млрд гривень.
На місяць якраз під 50 вийде...
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