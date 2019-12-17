 Совет НБУ рекомендовал освободить от налогобложения доход по депозитам населения

Соответствующее решение Совет принял на заседании 17 декабря, сообщил глава Совета Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендации Кабинету министров относительно влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины: с целью привлечения средств населения в банковскую систему обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог на проценты по депозитным вложениям и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет Фонда гарантирования с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн", – сообщил Данилишин.