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 Совет НБУ рекомендовал освободить от налогобложения доход по депозитам населения

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на депозиты и увеличить гарантированную сумму возмещения по ним за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн.

Соответствующее решение Совет принял на заседании 17 декабря, сообщил глава Совета Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендации Кабинету министров относительно влияния денежно-кредитной политики на состояние социально-экономического развития Украины: с целью привлечения средств населения в банковскую систему обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог на проценты по депозитным вложениям и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет Фонда гарантирования с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн", – сообщил Данилишин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165861
 
 
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