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 Нацбанк разрешил клиентам банков использовать подпись на планшете

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок применения особого вида собственноручной подписи – цифровой собственноручной подписи клиентами банков - физическими лицами при подписании документов в банке.

Соответствующий Порядок утвержден постановлением правления НБУ №151 от 13 декабря и вступил в силу с 17 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Речь идет об использовании специально предназначенного пера – стилуса для подписания документов между банком и клиентом - физическим лицом на электронном сенсорном устройстве", – пояснили в Нацбанке.

Регулятор указывает, что на сегодня только небольшое количество населения Украины использует квалифицированные электронные подписи, поэтому вопрос упрощения процедуры подписания документов между банками и их клиентами - физическими лицами в электронном виде является весьма актуальным.

В то же время модель подписания документов цифровым собственноручной подписью на электронном сенсорном устройства - современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание электронного документа.

Нацбанк ожидает, что внедрение этой модели подписания документов улучшит условия обслуживания банками физических лиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, а также позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами - физическими лицами с применением цифровой собственноручной подписи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165858
 
 
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