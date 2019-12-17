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Все про:газопровод (659) Германия (724) суд (2066) Евросоюз (2012) OPAL (28)

 Германия обжаловала ограничения для работы газопровода OPAL

Суд ЕС официально подтвердил получение жалобы со стороны Германии на решение об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL.

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

"Апелляция Германии в суде ЕС (дело C-848/19 P) относительно решения общего суда ЕС по делу T-883/16 по газопроводу OPAL", - сообщил суд 17 декабря. 

Суд Евросоюза 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Решение Еврокомиссии от 2016 года позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию.

Долгосрочное следствие решение Суда ЕС - оператор газопровода должен обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для "Газпрома" - в данном конкретном случае. Суд четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС.

Россиянам после сентябрьского решения пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров газа в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165854
 
 
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