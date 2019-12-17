 Германия обжаловала ограничения для работы газопровода OPAL

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

"Апелляция Германии в суде ЕС (дело C-848/19 P) относительно решения общего суда ЕС по делу T-883/16 по газопроводу OPAL", - сообщил суд 17 декабря.

Суд Евросоюза 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Решение Еврокомиссии от 2016 года позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию.

Долгосрочное следствие решение Суда ЕС - оператор газопровода должен обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для "Газпрома" - в данном конкретном случае. Суд четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС.

Россиянам после сентябрьского решения пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров газа в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.