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 Власти Сирии отдали российским компаниям месторождения нефти и газа

Парламент Сирии одобрил подписанные ранее контракты на нефтеразведку с двумя российскими компаниями с целью увеличения добычи, пострадавшей из-за продолжающейся более восьми лет войны и санкций стран Запада против поддерживаемого Россией режима Асада.

Сирийское госагентство SANA сообщило, что двумя российскими компаниями являются Mercury LLC и Velada LLC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Контракты касаются разведки и добычи на трех блоках, включая нефтяное месторождение на северо-востоке Сирии и газовое месторождение к северу от столицы страны Дамаска.

Министр нефти Сирии Али Ганем сообщил, что предоставление контрактов этим компаниям соответствует стратегии правительства в отношении "дружественных государств, поддерживавших Сирию, и в первую очередь России и Ирана".

До войны добыча в Сирии составляла около 380 тыс. баррелей нефти в сутки, однако показатели рухнули после начала боевых действий на богатом нефтью востоке страны. Нефтяные месторождения в основном находились в руках курдских отрядов, отвоевавших с помощью США обширные территории на севере и востоке Сирии у "Исламского государства".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165848
 
 
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Китайці приходять в країни третього світу й будують там інфраструктуру, навзамін отримують природні ресурси. В касапів та америкосів підхід інший - розбомбити, тоді відновлювати під своїх.
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