 Европарламент предложил увеличить финансирование программы "Эразмус плюс" в Украине в 3 раза

Об этом Маасикас сказал в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 2014 года ЕС поддержал образовательную сферу в Украине в размере 70 млн евро, что составляет 41% всей поддержки в рамках Восточного партнерства", - сказал Маасикас.

Среди прочего он отметил, что в будущем возможно расширение финансирования в рамках проекта.

"Мы пока не знаем, о каких сумах идет речь. Не секрет, что в ЕС уверены, что программа "Эрасмус плюс" - это очень успешная программа. Когда Европейская комиссия предлагала бюджет на следующий период, то включила предложение усилить вдвое финансирование программы "Эрасмус плюс". В свою очередь Европарламент предложил утроить эту сумму", - добавил глава представительства.

Проект Европейского союза "Сеть национальных офисов программы "Эразмус плюс" и национальных команд экспертов по реформированию высшего образования" выполняется ОО "Институт лидерства, инноваций и развития", которая обеспечивает поддержку деятельности Национального "Эразмус плюс" офиса в Украине и координирует деятельность Национальной команды экспертов Украины.

Национальный "Эразмус плюс" Офис в Украине в сотрудничестве с Представительством ЕС в Украине обеспечивает помощь и поддержку Исполнительному агентству по вопросам образования, аудиовизуальных средств и культуры (ЕАСЕА) о введении в Украине программ "Темпус" и "Эразмус плюс" в сфере высшего образования. Национальный офис исследует развитие высшего образования в Украине и других сфер образования в случае необходимости.

Ранее министр образования и науки Новосад заявляла, что Украина заинтересована в расширении возможностей страны в профессиональном образовании в рамках программы "Эразмус плюс".