[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Социальная политика
  205  0
Все про:законопроект (812) фейк (10) Баканов Иван (11)

 Глава СБУ предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за фейки

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что законопроект об уголовной ответственности за фейковую информацию можно принимать только после всестороннего обсуждения, чтобы не перейти грань, нарушив права и свободы граждан.

Об этом Баканов сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Баканов рассказал, что к СБУ не обращались за помощью в подготовке этого законопроекта.

"Если говорить о том, нужен ли такой закон, то мне кажется, его стоит рассматривать как раз с учетом возможных информационных угроз. Думаю, что и мир будет двигаться в этом направлении", - сказал Баканов.

С другой стороны, по убеждению главы СБУ, "надо работать с текстом, чтобы понять, не ущемляет ли это права и свободы граждан, где будет эта тонкая грань".

"Мы же понимаем, что даже у слова "да" есть как минимум 15 смысловых оттенков, которые будут зависеть от контекста. Поэтому вопрос требует проработки, вовлечения в дискуссию общества. И только после всеобъемлющего обсуждения такой закон можно принимать", - подытожил Баканов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165839
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азербайджан ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх