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 "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на новогодние праздники

По состоянию на 17 декабря "Укрзализныця" уже назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Четыре графиковых поезда совершат дополнительные рейсы, семи поездам продлили маршруты. 

В целом к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

1. № 181/182 Киев-Львов 
2. № 217/218 Киев-Львов
3. № 197/198 Киев-Ковель
4. № 295/296 Киев-Ковель 
5. № 235 Киев-Ужгород 
6. № 239/207 Киев-Ужгород 
7. № 219/220 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы 
8. № 263/264 Киев-Ивано-Франковск 
9. № 249/250 Киев-Черновцы
10. № 245/246 Киев-Ворохта Из Киева
11. № 221/222 Киев-Каменец-Подольский
12. № 233/234 Киев-Винница
13. № 202/201 Жмеринка-Киев 
14. № 216/215 Жмеринка-Киев
15. № 248/247 Хмельницкий-Киев 
16. № 253/254 Киев-Хмельницкий 
17. № 213 Киев-Днепр
18. № 215/216 Киев-Кривой Рог 
19. № 282 Киев-Новоалексеевка
20. № 161/162 Киев-Николаев 
21. № 209/210 Киев-Одесса 
22. № 223/224 Киев-Одесса 29 декабря
23. № 277/224 Киев-Одесса 
24. № 205/206 Покровск-Харьков
25. № 242/241 Одесса-Днепр-Харьков 
26. № 258/227 Одесса-Ужгород 
27. № 168/168 Львов-Одесса
28. № 193/194 Ивано-Франковск-Львов 
29. № 202/201 Львов-Ужгород
30. № 204/203 Львов-Днепр 

Назначены дополнительные рейсы для четырех поездов:

1. № 31/32 Киев-Рига 
2. № 111/112 Харьков-Львов 
3. № 781/782/774 Черкассы-Киев-Шостка 
4. № 797/798 Харьков-Запорожье 

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты семи поездов:

1. № 72 Запорожье-Киев - до Чопа 
2. № 76/75 Кривой Рог-Киев - до Ужгорода
3. № 179/192 Днепр-Киев - до Львова
4. № 243 Ивано-Франковск-Киев - до Днепра 
5. № 180/291 Львов-Киев - до Днепра 
6. № 779/780 Сумы-Киев - до Винницы
7. № 26/25 Одесса-Львов - до Ужгорода 

Билеты на эти поезда уже можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165836
 
 
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