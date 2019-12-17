[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Власть, Макроэкономика
  1211  3
Все про:запрет (182) Россия (4296) ввоз (8) эмбарго (83)

 Россия расширила запрет на ввоз товаров из Украины

Правительство России ввело новый запрет на поставки ряда наименований товаров из Украины.

Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает БизнесЦензор.

Документом запрещены поставки в РФ из Украины кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, глюкозно-фруктозных сиропов, мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина.

Также введено эмбарго на поставки в Россию медицинских трубок и воздуховодов, спринцовок из поливинилхлорида, грелок, кружек "Эсмарха", жгутов кровоостанавливающих "Эсмарха", пробок медицинских и других медицинских изделий.

Кроме того, запрещен импорт произведенных в Украине радиаторов и котлов центрального отопления, макулатуры, картона. Также введен запрет поставок частей жидкостных насосов, но с двухлетней отсрочкой.

Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла, кондитерских изделий, хлеба, приготовленных или консервированных овощей, фруктов, орехов, соков, пива, вина, а также сырья – этилового спирта, гравия, гальки, щебня, известняка и некоторых других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

Тогда под запрет также попали котлы, обои, бумага, картон, мебель в виде витрин, прилавков и шкафов, а также коробки передач и тракторы, прицепы и другое оборудование.

Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Между тем, в России действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль) в рамках продовольственного эмбарго. Поставки были запрещены с 1 января 2016 года.

В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165834
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по списку товаров от етих санкций в первую очередь пострадают украинские бомжи и сборщики макулатуры и стеклотары.
 показать весь комментарий
 
 
братушки налаживают добрососедские отношения
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азербайджан ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх