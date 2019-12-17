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 Цены на бензин в крупных сетях должны упасть еще на 2 гривни за литр, – Гончарук

Снижение цен на бензин в крупных сетях АЗС должно быть значительно больше наблюдаемого за последние две недели.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, они должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривни", – заявил Гончарук.

По словам премьера, цены на бензин будут падать при наличии конкуренции. Кроме того, государство должно контролировать, чтобы крупные сети не вступали в сговор, что зачастую отмечается на рынке нефтепродуктов.

Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря. Крупнейшая сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Ранее Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165830
 
 
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сегодня на Шелл дизель заливал... даже на гривну не снизили! 80-90 копеек! УБЛЮДКИ!!!!
в АМКУ олигархические мрази сидят!
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Классно!Но взамен мы вжарим тех,кто ездит на газу.Иначе,сх...ли ценник на пропан лезет вверх?
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