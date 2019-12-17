 НБУ обязал банки разработать трехлетнюю стратегию управления проблемными активами

Об этом сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целевые показатели сокращения уровня и объема неработающих активов должны определяться в стратегии. В оперативном плане - финансовые, организационные и технологические мероприятия, которые банк планирует внедрить для реализации стратегии", - говорится в отчете.

В документе уточняется, что стратегия банков должна содержать реалистичные целевые показатели сокращения уровня и объема НПА, а также взысканного имущества, содержащегося на их балансах.

Также, согласно отчету, к концу февраля 2020 года банки со значительным уровнем проблемных активов должны создать постоянно действующее подразделение для работы с НПА и комитет правления по вопросам управления НПА.