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 НБУ обязал банки разработать трехлетнюю стратегию управления проблемными активами

Национальный банк Украины обязал банки разработать и утвердить оперативный план и трехлетнюю стратегию управления неработающими проблемными активами (НПА) до 31 марта 2020 года.

Об этом сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целевые показатели сокращения уровня и объема неработающих активов должны определяться в стратегии. В оперативном плане - финансовые, организационные и технологические мероприятия, которые банк планирует внедрить для реализации стратегии", - говорится в отчете.

В документе уточняется, что стратегия банков должна содержать реалистичные целевые показатели сокращения уровня и объема НПА, а также взысканного имущества, содержащегося на их балансах.

Также, согласно отчету, к концу февраля 2020 года банки со значительным уровнем проблемных активов должны создать постоянно действующее подразделение для работы с НПА и комитет правления по вопросам управления НПА.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165827
 
 
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