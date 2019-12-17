 Лесхозы планируют продать 500 тысяч новогодних елок

Об этом сообщил замгендиректора ГП Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр (ЛИАЦ) Гослесагентства Юрий Сотник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году лесохозяйственными предприятиями Гослесагентства запланировано реализовать более 500 тыс. новогодних елок. Эти деревья выращиваются на плантациях или заготавливаются в процессе рубок по кампании оздоровления лесов", - сказал Сотник.

По его словам, средняя цена реализации по предприятиям Гослесагентства в зависимости от региона, породы и возраста елки колеблется от 60 до 70 грн за погонный метр (на уровне прошлого года). На ели, выращенные в горшках, цена стартует от 100 грн.

Сотник отметил, что заготавливать и реализовывать новогодние елки, помимо предприятий Гослесагентства, будут также коммунальные предприятия, предприятия коллективных и частных форм собственности, фермерские хозяйства, на которые придется еще около 200-300 тыс. елок.

Сотник указал, что предприятия Гослесагентства заготавливают елки со специальных лесных плантаций общей площадью около 5 тыс. га, где выращивается более 14 млн новогодних деревьев.

"В этом году, как и в прошлом, будут созданы рейдовые бригады. К ним, кроме работников службы лесной охраны, входят и сотрудники Национальной полиции, экоинспекции и представители СМИ", - сообщил замгендиректора ЛИАЦ.

Сотник заметил, что в 2018 году в период новогодних праздников было выявлено около 700 нарушений, составлено админпротоколы на незаконную заготовку более чем на 1 тыс. деревьев. Нарушители уплатили штрафы на суму более 250 тыс. грн.

"Новогодние елки учитываются в системе электронного учета. Есть специальная маркировка: пластиковые бирки, ленты и другое. Маркировка позволяет получить информацию о месте заготовки, выращивания. Для этого разработано бесплатное приложение "Ялинка инфо", которое можно загрузить в смартфон", - сообщил представитель разработчика системы электронного учета древесины - австрийской компании Latschbacher GmbH - Владимир Молочко.

Кроме того, легальность заготовленного новогоднего дерева можно проверить непосредственно на сайте Гослесагентства: для этого нужно пробить номер, указанный на маркировке дерева, в системе.

Как сообщалось, предприятия Гослесагентства в 2018 году реализовали 472,8 тыс. новогодних деревьев на сумму 32,8 млн грн. Средняя стоимость елки составляла 69 грн.