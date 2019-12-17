 Для снижения ставок по ипотеке нужно ужесточить ответственность застройщиков, – НБУ

Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности", который опубликован на сайте Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Для возобновления ипотечного кредитования необходимо решить несколько фундаментальных проблем первичного рынка недвижимости. Он является крайне непрозрачным, а домохозяйства-инвесторы не имеют действенных механизмов защиты своих прав", – отмечается в документе.

НБУ считает, что регулирование первичного рынка недвижимости должно быть усилено.

"Поскольку этот рынок является социально важным, его регулирование должно быть таким же жестким, как и регулирования банковского сектора. Должна быть обеспечена полная прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, они должны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ", – сказано в отчете.

Нацбанк также констатирует, что без упорядочения первичного рынка жилой недвижимости восстановление ипотеки будет крайне медленным несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок.

Читайте также: "Укрбуд" остановил строительство из-за корпоративного конфликта и нехватки средств

При этом НБУ отмечает, что гривневые цены на рынке жилой недвижимости остаются относительно стабильными – новое жилье подорожало всего на 1% за последние 12 месяцев и на 7% с сентября 2016 года. В то же время благодаря росту доходов населения и снижению реальных цен на жилье, доступность и привлекательность жилья сейчас является самой высокой за последнее десятилетие.

При этом, несмотря на неестественно малые объемы ипотечного кредитования, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 года в Украине было введено в 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого.

Однако также усиливаются накопленные проблемы на этом рынке. Так, на конец августа 2019 года в Киеве уже насчитывалось 66 жилых комплекса, которые имеют признаки долго- или недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднее годовое количество новых квартир в Киеве за последние 5 лет.