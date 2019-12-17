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Все про:Богдан (79) электромобиль (425) автобус (20)

 "Богдан" начинает серийное производство первого собственного электробуса

Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса.

Об этом со ссылкой на сообщение компании информирует ЦТС, передает БизнесЦензор.

В данный момент ведутся работы по изготовлению предсерийного образца.

Начиная с 2020 года машина будет серийно производиться на мощностях завода в Луцке.

Новый "Богдан" имеет 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали и полностью низкий уровень пола. Автобус предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Пассажировместимость составляет не менее 80 пассажиров.

По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке от 200 км., суммарная мощность двигателей 260 кВт, максимальная скорость - около 70 км/ч.

Отмечается, что при производстве автобуса используются европейские комплектующие.

"Появление в модельном ряду "Богдана" электрического автобуса откроет компании перспективный рынок Европейского Союза. Окончательная цена нового электрического автобуса будет определена в начале нового года перед началом серийного производства", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают необходимость использования подобных машин на украинском рынке.

В "Богдане" напоминают, что уже имеют опыт производства экологического общественного транспорта: в сотрудничестве с польскими фирмами Ursus и Enika был выпущен электробус "Богдан А70100". Сейчас он успешно эксплуатируется на маршрутах города Люблин. Также "Богдан" производит кузовы электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 был заключен новый контракт на поставку продукции. Кроме того, в ноябре прошлого года "Богдан" представил первый украинский полностью электрическую грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165819
 
 
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