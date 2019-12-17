 Месячный импорт авиатоплива из Беларуси достиг максимума с 2015 года

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

По сравнению с октябрем импорт белорусского РТ в Украину увеличился на 24% (на 2,8 тыс. тонн). Для сравнения, среднемесячный объем поставок авиатоплива из Беларуси за 10 месяцев 2019 года составил 5,1 тыс. тонн.

Импорт из Литвы, которая в текущем году является основным источником поставки авиакеросина на украинский рынок, в ноябре увеличился на 2,4%, до 15,1 тыс. тонн. Морские поставки в ноябре составили 4,2 тыс. тонн против 5 тыс. тонн в октябре.

Всего в ноябре в Украину импортировано 33,7 тыс. тонн авиационного топлива, что на 7,5% превышает объем поставок в октябре. Импортные поставки РТ увеличиваются второй месяц подряд. Это совпало с выполнением контрактов на поставку Министерству обороны 25 тыс. тонн топлива, которые в сентябре заключили компании ОККО, Glusco и "Торум".

Отгрузки РТ из Кременчугского НПЗ по железной дороге в ноябре сократились на 30% (на 6,3 тыс. тонн), до 14,6 тыс. тонн. Традиционно практически весь объем завод поставляет в аэропорт "Борисполь".

Баланс рынка РТ в ноябре составил 48,3 тыс. тонн против 52,3 тыс. тонн в октябре.

За 11 месяцев 2019 года баланс рынка авиационного топлива составил 451,5 тыс. тонн, что на 34% (на 231,5 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Сокращение объема рынка связано с ужесточением контроля над целевым использованием авиакеросина, введенным с 1 января 2019 года.

Импорт сократился на 48%, до 246,2 тыс. тонн, а внутреннее производство сохранилось на уровне 205 тыс. тонн. Поставки из Беларуси увеличились на 4,4%, до 65,8 тыс. тонн, из Литвы - на 11,9%, до 140,8 тыс. тонн, морской импорт сократился на 86%, до 39,5 тыс. тонн.