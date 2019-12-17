 Boeing решил приостановить производство своей самой популярной модели самолетов

Boeing сообщила, что не будет сокращать никого из примерно 12 тысяч сотрудников завода вблизи Сиэтла, где осуществляется сборка лайнеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Решение о приостановке было принято на двухдневном заседании совета директоров после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось одобрить возобновление полетов лайнера до 2020 года.

Boeing не сообщила, как долго может продлиться приостановка сборки, подчеркнув, что это зависит от FAA.

Предыдущие попытки предсказать, когда 737 MAX может вернуться в строй после внесения изменений в программное обеспечение, вызывали резкую реакцию со стороны американского регулятора.

FAA сообщило, что не будет комментировать бизнес-решение Boeing, но продолжит работу с глобальными регуляторами для оценки предлагаемых изменений в 737 MAX.

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Напомним, эксплуатация 737 MAX была приостановлена в марте после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. На данный момент запрет на полеты обошелся авиапроизводителю в более чем $9 млрд.

Решение о приостановке производства не окажет практически никакого немедленного влияния на авиакомпании, которые ранее уже столкнулись с приостановкой поставок. Многие из них были вынуждены отменять рейсы или брать в лизинг более старые модели в качестве замены. Однако он может ударить по экономике США.

Член Палаты представителей Рик Ларсен назвал решение Boeing "сокрушительным ударом для ее сотрудников и экономики региона".

Акции Boeing в понедельник закрылись снижением на 4% и подешевели еще на 1% на торгах после завершения официальной сессии. Акции Spirit AeroSystems Holdings Inc, крупнейшего поставщика Boeing, упали на 2%.