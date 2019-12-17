 "Укргаздобыча" оспорила в суде результаты конкурса по Варвинскому участку

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи" сообщает БизнесЦензор.

"Укргаздобыча" считает выводы межведомственной комиссии нарушающими законные интересы государственной компании, и просит суд признать их противоправными и обязать комиссию повторно оценить заявки участников", - сообщает "Укргаздобыча".

Основанием для подачи судебного иска стало несоответствие заявки другого участника (ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си") минимальным требованиям, утвержденным Кабинетом министров Украины для проведения конкурса.

По мнению "Укргаздобычи", количество начисленных комиссией баллов по наиболее важным критериям непропорционально высокое относительно заявленных победителем предложений. "В частности, в части производственной программы, опыта работы и объема инвестиций", - отмечает компания.

"Укргаздобыча" считает, что ее предложение была более конкурентоспособным, в том числе в части размера инвестиций на уровне 1,5 млрд грн и программы работ объемом 750 квадратных километров 3D сейсмики.

Ранее Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) подготовила для Кабмину предложения относительно победителей по девяти углеводородным участкам.

По участку Варвинский комиссия рекомендовала признать победителем компанию "Юкрейн Энерджи Эл Эл Си".

Как писал БизнесЦензор, 13 компаний подали заявки на разработку новых месторождений в Украине.

Согласно условиям, на первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.