 Украина откроет Торговый дом в Азербайджане

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На переговорах главы государств отметили увеличении товарооборота между странами, который в прошлом году составил около $900 млн, взаимном интересе в расширении сотрудничества в энергетической, транспортной сферах и в сельском хозяйстве, активизации взаимного инвестирования.

Зеленский отметил, что усилению сотрудничества двух стран будет способствовать эффективная деятельность торговых домов.

"Напомню, что Торговый дом Азербайджана успешно работает в Киеве с 2018 года, а сегодня откроют Торговый дом Украины в Азербайджане", – сказал президент.

Также глава государства напомнил, что сегодня состоится Украинский-азербайджанский бизнес-форум.

"Уверен, что деловые круги наших стран имеют много тем для диалога, и мы надеемся на очень четкие, конкретные результаты их взаимодействия", – подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что ключевое значение имеет дальнейший рост взаимных инвестиций, в том числе благодаря реализации крупных совместных проектов.

"В этом контексте хорошим примером является приобретение ведущим мобильным оператором Азербайджана Bakcell мобильного оператора "Vodafone Украина". Это существенно усилит украинский рынок телекоммуникационных услуг", – отметил Зеленский.

Президент уверен, что этот пример вдохновит и других азербайджанских инвесторов.

"Я с радостью приглашаю вас в Украину, где будущая приватизация откроет большие, очень большие возможности для азербайджанского бизнеса", – подчеркнул глава государства.