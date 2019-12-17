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 Президент "УАВтормет" отвергает обвинения налоговиков в фиктивных сделках при поставках лома на меткомбинаты

Обвинения фискальных органов в адрес как ломозаготовителей, так и металлургов в фиктивных сделках при поставках лома на металлургические комбинаты беспочвенны, заявил Владимир Бублей, президент Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет").

Об этом он рассказал в интервью порталу UAprom, передает БизнесЦензор.

"На сегодня НДС на металлолом – ноль, подоходный налог от сдачи лома – ноль. Если нет подоходного и нет НДС, то как можно нанести ущерб государству? Поэтому проверяющие органы начали пытаться его установить через налог на прибыль. Они пытаются доказать, что сделка фиктивная, что надо скинуть с валовых расходов сумму, потраченную на металлолом, и доначислить налог. Плюс пени, плюс штрафы. Поэтому цифры налоговых претензий выскакивают сумасшедшие", - рассказал Бублей.

Он также напомнил, что на низовом уровне из-за всех коллизий, которые могут быть ликвидированы законопроектом №2426, заготовка ведется практически нелегально.

"На определенном этапе собранный в "гаражах" лом легализируется через юридические лица, которые специально создаются для этого. И долго "не живут". Поэтому пока лом доходит до металлургических предприятий, их уже невозможно проверить. Таким образом, проверяющие пытаются признать все сделки по поставке сырья на завод фиктивными, отменить их и показать, что ты ничего не тратил. Но лом-то физически потреблен, сталь выплавлена!", - отметил В.Бублей.

По его словам, у налоговиков в последнее время претензии ко всем игрокам рынка, и все через суды доказывают свою правоту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165792
 
 
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