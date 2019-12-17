 В Украине остаются проблемные банки, в том числе государственные, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами", - сообщает НБУ.

По данным НБУ, эти банки могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.

"Их финансовая устойчивость низкая, банки уязвимы к возможным кризисам. Государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы", - сообщает регулятор.

НБУ ожидает быстрых решений независимых наблюдательных советов банков, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменения бизнес-моделей, оптимизации операционных расходов.

Также Нацбанк указывает, что среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности - результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком".

Как говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ, регулятор оценивает потребность в капитале государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн - в базовом и 45,8 млрд грн - в неблагоприятном сценарии.

"Потребность в капитале, оцененная по результатам стресс-теста, составляет 23,3 млрд грн в базовом и 45,8 млрд грн в неблагоприятном сценарии", - сообщает НБУ.

Нацбанк также сообщает, что в портфелях "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

"Вследствие низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал", - отмечает НБУ.