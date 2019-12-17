 СКМ Ахметова отрицает контроль над крымскими активами

Об этом со ссылкой на пресс-службу СКМ сообщает БизнесЦензор.

"Мы обращаемся ко всем СМИ, опубликовавшим или цитирующим публикацию "Непризнанный детский лагерь" издания "Настоящее время", с требованием опровергнуть причастность SCM к контролю над активами, расположенными в аннексированном Крыму", - сообщает холдинг.

Холдинг заявляет, что после аннексии Крыма активы SCM были "национализированы.

"В части объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администрации", в том числе - в "Новый Кучук-Кой" (03.03.2017) и в ДОЛ "Берег" (03.03.2017)", - говорится в сообщении.

"При этом мы подчеркиваем, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас. Другими словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к данному объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основано на фактах", - заявляет холдинг.

"В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее издание Настоящее время сообщило, что Ринат Ахметов контролирует часть своих активов в оккупированном Крыму через европейские компании, что запрещено санкциям ЕС.