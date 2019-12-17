 "Донбассэнерго" Ефимова увеличило производство электроэнергии до 3 млрд кВт/ч

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Донбассэнерго" сообщает БизнесЦензор.

Это превысило утвержденный Наблюдательным советом "Донбассэнерго" плановый показатель на 5,7 %.

"Производство электрической энергии в 2019 году для Славянской ТЭС является прибыльным, фактическая рентабельность составляет 4,39 %, но уменьшена по отношению к плановому показателю на 3,68%", - сообщает компания.

"Донбассэнерго" указывает, "негативные последствия от уменьшения рентабельности производства товарной продукции удалось компенсировать благодаря своевременно принятым мерам по оптимизации статей затрат – фактическую себестоимость 1 кВт/ч уменьшено с 195,66 до 174,58 коп., или на 10,7%, в том числе путем снижения топливной составляющей с 155,91 до 139,92 коп., или на 10,3%".

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции – Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 года находится на не подконтрольной Украине территории). С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в отчетность "Донбассэнерго" в связи с приостановлением управления.

Установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.