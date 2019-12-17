 Замминистра здравоохранения Качурец подала заявление об отставке

Об этом Качурец написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

По словам Качурец, причиной такого решения является "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в Минздраве.

"Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем Министра здравоохранения", - напомнила она.

"Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формирование общей политической позиции речи не идет", - заявила Качурец.

"Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались. Я как заместитель Министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - заявила она.

Также Качурец добавила, что в министерстве отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями.

"Договоренности с нынешним "самопровозглашенным" руководством Одесского медуниверситета является четким сигналом, что государство в лице МОЗ одобряет любые, даже рейдерские, методы борьбы за руководство университетом и распил государственных средств, а не отстаивает позицию восстановления правового порядка и привлечения к ответственности лиц, дерзко нарушают закон", - заявила Качурец.