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 "Укрзализныця" хочет создать логистические хабы для строительных грузов

АО "Укрзализныця" выступает за создание логистических хабов для строительных грузов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Такие центры целесообразно создавать в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где количество строительных грузов наибольшая", - сообщает "Укрзализныця".

"Путями наращивания и ускорения перевозок должно стать формирование маршрутов между станциями производителей и четырьмя крупнейшими станциями, где расположены потребители. Это позволит производителям по-новому взглянуть на свои логистические модели. Здесь могут быть применены и новейшие графики маршрутов, которые уже получили признание при перевозке зерновых грузов", - сообщил директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

В "Укрзализныце" считают, что 25% перевозок строительных грузов имеют шанс перейти на маршрутные и графиковые отправления. При таких условиях объем перевозок возрастет на 10-12% и ускорится скорость оборота вагонов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165746
 
 
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