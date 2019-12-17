 ГБР задержало на взятке заместителя "Укрспортобеспечения"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чиновник потребовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн, за которые обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное положение). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.