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 ГБР задержало на взятке заместителя "Укрспортобеспечения"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя главы Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения" во время получения взятки.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чиновник потребовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн, за которые обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное положение). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165739
 
 
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