 Протесты в Гонконге обернулись оттоком капитала на $5 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В отчете британского ЦБ говорится, что постепенный отток капитала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти Гонконга объявили о намерении принять закон об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений на материковый Китай.

Аналитики Goldman Sachs заявили в октябре, что около $4 млрд депозитов, возможно, были переведены из Гонконга в Сингапур в период с июня по август. В июне в городе началась волна массовых выступлений протеста против принятия закона об экстрадиции, сопровождавшихся беспорядками и насилием.

"Эти политические трения создают риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра", - говорится в отчете Банка Англии. Он внимательно следит за развитием ситуации в Гонконге, поскольку британские банки, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в этом специальном административном районе Китая.

Вместе с тем, денежно-кредитное управление Гонконга, китайский Центробанк неоднократно заявляли об отсутствии явных признаков значительного оттока капитала из города.

Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие, заявил журналистам главный секретарь гонконгской администрации Мэттью Чун.

"Работа по прекращению насилия еще не завершена, мы должны продолжать прилагать усилия в этом направлении. В то же время нам необходимо приложить усилия для решения глубоко укоренившихся проблем", - сказал он.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм накануне, 16 декабря, в Пекине встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке ее действий.

Лэм встречалась также с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Он призвал правительство "прилагать постоянные усилия, чтобы положить конец насилию и хаосу в соответствии с законом и восстановить порядок".

Премьер также потребовал от городских властей решить проблемы экономического и социального развития Гонконга для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Протесты в Гонконге не прекращаются даже несмотря на то, что администрация специального административного района КНР отказалась от рассмотрения резонансного законопроекта об экстрадиции. Одна из последних акций протеста в регионе, состоявшаяся 8 декабря, собрала сотни тысяч человек.