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 Власти Нового Орлеана восстановят бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Власти города Новый Орлеан на юге США объявили чрезвычайное положение после серии кибератак на компьютерные сети мэрии города.

Как сообщает Голос Америки, всем учреждениям города предписано выключить компьютеры от сети и отсоединить все устройства от WIFI, передает БизнесЦензор.

По словам мэра города, хакеры внедрили в сеть вирус и требуют выкуп за сохранность документов. Кто стоит за нападениями не сообщается.

На время чрезвычайного положения, город перейдет на бумажный документооборот.

В целом в этом году сообщают о почти тысяче подобных атак на федеральные и муниципальные учреждения США, больницы, школы, службу 911. Ущерб от таких нападений оценивается в $7 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165677
 
 
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