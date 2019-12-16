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Все про:биометрические паспорта (49) Евросоюз (2010) ID-карта (12) ГМС (1)

 В будущем возможны поездки в ЕС без загранпаспорта, – глава Госмиграции

Система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.

Об этом в интервью Европейской правде заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает БизнесЦензор.

"Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой – есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты; когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система заработает с шенгенской зоной", – сказал Соколюк.

Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, ибо европейцы "ставят штампы в паспорт и их считают", объяснил Соколюк.

"Но скоро у них должен заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. То когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы, – будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и к Шенгену", – добавил чиновник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165670
 
 
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В будущем кроме таежного союза хрен куда поедеш с паспортом -етого захотели 73
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В таежный союз будет только по загранраспорту. Неплохо еще и визовый режим.
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