 "Укрэнерго" предложило крупным потребителям помочь сбалансировать рынок электроэнергии

Во презентации крупным промышленным потребителям возможности участия в рынке вспомогательных услуг, в частности, приняли участие "Никопольский ферросплавный завод", "Укртранснафта", "Карлсберг-Украина" и другие, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Крупные промышленные предприятия, имеющие возможность менять свое потребление более чем на 1 МВт, могут участвовать в балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг, применяя технологии управления спросом (demand response). Способность управлять своей мощностью дает возможность быстро уменьшать или увеличивать свое потребление электроэнергии по команде диспетчера или действием автоматики. Это, по сути, является услугой, которая дает возможность потребителю получать дополнительную прибыль", – отмечают в НЭК.

"Укрэнерго" представило потребителям, которые рассматривают возможность работы в указанных рыночных сегментах, технические требования, объемы резервов, необходимые для работы в них, а также принципы формирования предельных цен.

"Эта информация позволит потенциальным участникам разработать технико-экономическое обоснование, на основе которого они смогут определить экономическую целесообразность участия в балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг", – сказано в сообщении.

При этом ожидается, что повышение энергоэффективности и внедрение средств регулирования спросом, позволит потребителям уменьшить собственное энергопотребление, оптимизировать затраты на него, а также обеспечит гибкость энергосистемы, стабильность и безопасность энергоснабжения.

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Как сообщалось, в начале декабря НЭК "Укрэнерго" выдало Днепровской ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховской ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго") первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии.

12 декабря был проведен первый аукцион на покупку вспомогательных услуг, участие в котором приняла Кураховская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго").

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.