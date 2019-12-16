 В электронном кабинете застройщика нашли коррупционную программу, – министр

Как передает БизнесЦензор, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, в минувшую пятницу были запущены первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. За выходные онлайн было начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию.

"Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили странный факт – документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно", – сообщил Федоров.

"Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "Не светить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы", – добавил министр.

По словам Федорова, это объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов.

"Скрипт удален. Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим", – подчеркнул Федоров.

Министр добавил, что на этой неделе планируется обнародовать реестр строительства в форме открытых данных, чтобы снять все возможные манипуляции и сокрытия данных. Э

"Это позволит СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом, сделав этот рынок абсолютно прозрачным", – пообещал Федоров.

Как сообщалось, запуск электронного кабинета будет происходить в несколько этапов. На первом предусмотрено предоставление услуг по получению документов для зданий класса последствий СС1, а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), а также – объекты линейной инфраструктуры и даже дороги. Это будет касаться всех этапов строительства: подготовительных и строительных работ, а также – принятия здания в эксплуатацию.

На следующем этапе, уже через несколько месяцев, будут доступны онлайн-услуги также в отношении объектов, которые относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Информация в электронной кабинете будет проверяться автоматически, в том числе – о праве собственности на участок и его целевом назначении, параметрах соответствия объекта к СС1: квадратуре, количество этажей и тому подобное.

По словам министра развития общин и территорий Алены Бабак, Электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря.