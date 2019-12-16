 В Евросоюзе вступили в силу правила защиты осведомителей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Незаконные действия и злоупотребления могут иметь место в любой организации - частной или публичной, большой или маленькой. Они могут принимать разные формы: коррупции, мошенничества, злоупотребления бизнесом или халатности. И если не будут устранены, то могут нанести серьезный ущерб общественным интересам", - говорится в опубликованной по этому случаю разъяснительной записке Еврокомиссии.

Еврокомиссия отмечает, что люди, работающие в данной организации или связанные с ней по роду деятельности, часто первыми узнают о таких случаях и, следовательно, лучше всего могут информировать тех, кто может решить проблему.

Осведомители или информаторы, которые сообщают (внутри соответствующей организации или внешнему органу власти) или обнародуют (вскрывают для общественности) информацию о нарушениях, полученную в контексте работы, помогают предотвратить ущерб или обнаружить угрозу общественным интересам.

"Тем не менее, на европейском и национальном уровне правила защиты осведомителей разнородны и фрагментарны. Как следствие, информаторы часто не решаются сообщать о замеченных ими нарушениях из-за боязни мести", - констатирует Еврокомиссия.

Поэтому 23 апреля 2018 года Еврокомиссия представила пакет инициатив, в том числе проект "директивы о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства союза", и предложение заложить общую правовую базу для защиты осведомителей, действующих в общественных интересах на европейском уровне, создать легкодоступные каналы для сообщения фактов.

В этих документах подчеркивается обязательство сохранять конфиденциальность в отношении личности осведомителей, ни допускать мести против них и обеспечить адресные меры их защиты.

Директива вступила в силу через 20 дней после ее официальной публикации, а до этого ее приняли Европарламент и Совет ЕС.