 Власти Киева обещают запустить проект мониторинга качества воздуха в 2020 году

Об этом во время Международного форума "Будущее Киева" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, экологическому направлению столичные власти в ближайшие пять лет планируют уделить максимальное внимание.

"Киев как большой мегаполис имеет ряд экологических вызовов. В этом плане мы не уникальны, такие же проблемы в свое время имели и другие европейские столицы. Решая эти проблемы, ориентируемся на успешные кейсы Европы и мира. В следующем году мы планируем начать два масштабных проекта – внедрение стационарной системы мониторинга качества воздуха и строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия", что снизит в пять раз количество загрязняющих веществ", – сообщил Пантелеев.

По его словам, в бюджете Киева на 2020 год заложено 40 млн грн на систему мониторинга. В начале следующего года будет проведена тендерная закупка. Две пилотные станции разместят в Дарницком и Днепровском районах, где особенно сложная ситуация с состоянием воздуха.

"Также одним из ключевых аспектов экологической стратегии является изменение нашей парадигмы в вопросе обращения с отходами, начиная от сортировки на бытовом уровне и заканчивая внедрением современных технологий переработки мусора, что позволяет получать тепловую и электрическую энергию", – объяснил Пантелеев.