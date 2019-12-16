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 Власти Киева обещают запустить проект мониторинга качества воздуха в 2020 году

В 2020 году в Киеве начнется внедрение проекта комплексного мониторинга воздуха. Первые две стационарные станции планируется разместить в Дарницком районе Киева. В целом проект предусматривает 27 современных автоматизированных пунктов комплексной оценки качества воздуха.

Об этом во время Международного форума "Будущее Киева" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, экологическому направлению столичные власти в ближайшие пять лет планируют уделить максимальное внимание.

"Киев как большой мегаполис имеет ряд экологических вызовов. В этом плане мы не уникальны, такие же проблемы в свое время имели и другие европейские столицы. Решая эти проблемы, ориентируемся на успешные кейсы Европы и мира. В следующем году мы планируем начать два масштабных проекта – внедрение стационарной системы мониторинга качества воздуха и строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия", что снизит в пять раз количество загрязняющих веществ", – сообщил Пантелеев.

По его словам, в бюджете Киева на 2020 год заложено 40 млн грн на систему мониторинга. В начале следующего года будет проведена тендерная закупка. Две пилотные станции разместят в Дарницком и Днепровском районах, где особенно сложная ситуация с состоянием воздуха.

"Также одним из ключевых аспектов экологической стратегии является изменение нашей парадигмы в вопросе обращения с отходами, начиная от сортировки на бытовом уровне и заканчивая внедрением современных технологий переработки мусора, что позволяет получать тепловую и электрическую энергию", – объяснил Пантелеев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165659
 
 
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