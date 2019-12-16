 Кабмин обсудил укрепление курса гривни с руководством Нацбанка

Как сообщает пресс-служба НБУ, в дальнейшем планируется сделать такие встречи регулярными, передает БизнесЦензор.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений", – отмечается в сообщении.

В первой из них приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Нацбанка Яков Смолий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, Министр финансов Оксана Маркарова, члены правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривни и его влияние на инфляцию и экономический рост", – сообщает НБУ.

В частности, представители Национального банка отметили, что это является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – подчеркнул Яков Смолий.

Нацбанк указывает, что негативно влияя на доходы государственного бюджета, укрепление курса одновременно позволяет снизить расходы по валютным заимствованиям и обслуживании валютного долга, а также на госзакупках импортных товаров (например, медикаментов).

Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

"Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", – отмечается в сообщении.

В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках, указывает Нацбанк.

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Так, в сентябре-октябре 2019 мировые цены на стальную продукцию были на 20% ниже, чем год назад. Как следствие, падение объемов производства черных металлов наблюдается не только в Украине, но и Германии, Франции, Испании.

"Участники встречи договорились, что Украине важно развивать экспорт товаров с большей добавленной стоимостью, поскольку цены на сырьевые товары, к которым относятся и металлы, более зависимыми от внешних рынков. Это позволит уменьшить уязвимость украинской промышленности с мировыми тенденциями и обеспечить более устойчивый экономический рост", – сообщают в НБУ.

Как сообщалось, в начале октября Национальный банк и правительство подписали "Меморандум между Кабинетом министров и Национальным банком Украины о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".