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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:гривня (683) Кабмин (3724) курс (572) НБУ (4264)

 Кабмин обсудил укрепление курса гривни с руководством Нацбанка

Правительство и Национальный банк Украины (НБУ) провели встречу с целью усиления координации монетарной и экономической политик в рамках подписанного ранее Меморандума о взаимодействии.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в дальнейшем планируется сделать такие встречи регулярными, передает БизнесЦензор.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений", – отмечается в сообщении.

В первой из них приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Нацбанка Яков Смолий, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, Министр финансов Оксана Маркарова, члены правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривни и его влияние на инфляцию и экономический рост", – сообщает НБУ.

В частности, представители Национального банка отметили, что это является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – подчеркнул Яков Смолий.

Нацбанк указывает, что негативно влияя на доходы государственного бюджета, укрепление курса одновременно позволяет снизить расходы по валютным заимствованиям и обслуживании валютного долга, а также на госзакупках импортных товаров (например, медикаментов).

Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

"Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", – отмечается в сообщении.

В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках, указывает Нацбанк.

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Так, в сентябре-октябре 2019 мировые цены на стальную продукцию были на 20% ниже, чем год назад. Как следствие, падение объемов производства черных металлов наблюдается не только в Украине, но и Германии, Франции, Испании.

"Участники встречи договорились, что Украине важно развивать экспорт товаров с большей добавленной стоимостью, поскольку цены на сырьевые товары, к которым относятся и металлы, более зависимыми от внешних рынков. Это позволит уменьшить уязвимость украинской промышленности с мировыми тенденциями и обеспечить более устойчивый экономический рост", – сообщают в НБУ.

Как сообщалось, в начале октября Национальный банк и правительство подписали "Меморандум между Кабинетом министров и Национальным банком Украины о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165655
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Ага, собрались поговорить как все хорошо, только может вы бы поговорили, чего доллар и евро упали на 15% примерно, по внешней торговле минус, облигаций под абсурдные проценты понапродавали, цены как минимум не падают, ах да и а рубыл как-то так и остался. Получается у нас с рашкой экономики круче штатов и ЕС?
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та и про "инфляцию в 5%" - они видать по буфету в КабМине судят.. или по шаурмячной - в ОП(Г)...
цены с лета 2019 выросли на 15-20% где-то, в среднем..
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цені на технику и одежду снизились. особенно если из-за границі покупать. а насчетт цені продуктов вопросі к ретейлу. цена на продукті на оптовом рінке и в сильпо на расстоянии 1км отличается ровно в 2 раза на сірах и колбасах... аппетиті владельцев сетей продовольственніх магазинов не имеют границ.а госрегулирование єтих цен не зеленский убрал
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Ой ржунимагу. Сырье экспортеры за валюту покупают... Топливо подешевело от укрепления гривни. Эти клоуны вообще на заправку заезжают? Какое сырье экспортеры за валюту покупают? Руду? У на олигархи построили вертикально интегрированные компании. Какое сырье за валюту???
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Все, что вы хотели знать об "гениальных мальчиках" и боялись спросить! " Стороны ДОГОВОРИЛИСЬ развивать в Украине экспорт с "высокой добавленной стоимостью"! С кем, интересно спросить договорились? Между собой договорились? А че не договорились о том шо Украина уже переплюнула Хранцию и Британию вместе взятых? Мелковато для таких светил!
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Почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года. Автогаз (пропан-бутан) - наиболее массовое среди частных автовладельцев и социальное топливо с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра Слуги народа проголосуют за законопроект номер 2317 с правкой депутатки, экс-журналиста телеканала "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом. Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную "эпоху бедности"? Ответ прост - это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу (ПАО "Укртатнафта") одного олигарха.
Первый - Руслан Ляпка, заместитель председателя правления "Укртатнафты". Он вопрошает на одном из профильных форумов: "Почему те, кто ездит на газу, должны платить за дороги намного меньше?!". Казалось бы, какое отношение НПЗ к дорожному фонду? Но, таков темник.
Через некоторое время, в обсуждение правки в Facebook появляется Андрей Герус, глава комитета Рады по ТЭК? Он повторяет слово в слово тот же темник: "А есть какие-то серьезные аргументы, чтобы автомобилисты на бензине/дизеле и на газу платили такие разные налоги на дороги?".
уроды мистера Бина
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