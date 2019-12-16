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 Дефицит внешней торговли товарами превысил $8,4 миллиарда, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2019 года возросло на 5,75% по сравнению аналогичным периодом 2018 года (также негативное сальдо $8 млрд), до $8,46 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,4% – до $41,65 млрд, тогда как импорт – на 7,1%, до $50,11 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в октябре по отношению к сентябрю 2019 года уменьшилось на 8,36% и составило $0,83 млрд (в сентябре 2019 года – негативное сальдо $0,91 млрд).

Госстат уточняет, что в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,11% – до $4,37 млрд, импорта – на 1,89%, до $5,2 млрд

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и за январь-октябрь 2018 года, составил 0,83.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165649
 
 
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