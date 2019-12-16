 Дефицит внешней торговли товарами превысил $8,4 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,4% – до $41,65 млрд, тогда как импорт – на 7,1%, до $50,11 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в октябре по отношению к сентябрю 2019 года уменьшилось на 8,36% и составило $0,83 млрд (в сентябре 2019 года – негативное сальдо $0,91 млрд).

Госстат уточняет, что в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,11% – до $4,37 млрд, импорта – на 1,89%, до $5,2 млрд

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и за январь-октябрь 2018 года, составил 0,83.