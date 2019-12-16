 Forbes назвал ТОП-20 городов мира для путешествий в 2020 году

Об этом говорится в материале издания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"От одного из крупнейших спортивных событий в мире до знаменательных юбилеев и масштабных гостиничных проектов. Эти глобальные направления не могут ждать января, чтобы вы попали сюда. Если вы ищете вдохновение от путешествий, чтобы начать новое десятилетие, редакторы путеводителя Forbes выпустили список, который охватывает маршруты от Монтерея", - заявили в журнале.

В журнале отмечают, что есть события, которые нельзя пропустить, например: в апреле в Дубае стартует Всемирная выставка, в Токио с 24 июля по 9 августа пройдут Летние Олимпийские игры, Рим будет отмечать 500-летие со дня смерти итальянского живописца Рафаэля. На Ямайку надо поехать, ведь часть сцен из нового, 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда, была снята на этом острове, а Бангкок получил от ЮНЕСКО титул "Творческий город" в 2019 году.

Топ-20 направлений на будущий год от Forbes :