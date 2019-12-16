[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Транспорт
  119  0
Все про:авиация (1164) Армения (20) авиасообщение (1407) Wizz Air (142)

 Wizz Air начнет летать из Европы в Армению

Wizz Air объявил о запуске рейсов из Европы в Армению в 2020 году.

Согласно данным системы бронирования перевозчика, полеты будут выполняться в столицу страны Ереван из аэропортов Вильнюса и Вены, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

На обеих линиях Wizz Air будет летать два раза в неделю.

Первым, 20 марта 2020 года, заработает маршрут в столицу Австрии. Днем позже, 21 марта 2020 года, стартуют рейсы из Вильнюса.

Минимальная цена авиабилетов на оба маршрута начинается от 50 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает провоз только маленькой ручной клади.

Как сообщалось, ранее авиакомпания Ryanair анонсировала начало выполнения рейсов в Армению с января 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165639
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх