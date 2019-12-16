 Goldman Sachs перестанет финансировать добычу угля

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Одновременно с этим компания планирует в следующее десятилетие выделить $750 млрд на финансирование проектов по борьбе с изменениями климата и сбалансированному экономическому росту.

Многие банки уже отказались от финансирования проектов по добыче угля. По словам представителя организации Rainforest Action Network, занимающейся защитой окружающей среды, Джейсона Опеньи Дистерхофта, Goldman Sachs стал первым американским банком, который отказался от финансирования части нефтедобывающего сектора.

"Обновленная политика Goldman Sachs демонстрирует, что американские банки могут проводить линию ограничения в финансировании нефти и газа, и теперь другие крупные американские банки, особенно JPMorgan Chase - худший банк в мире с большим отрывом от остальных по финансированию ископаемого топлива, должны улучшить то, что сделал Goldman", - считает Дистерхофт.

В то же время отмечается, что проекты по добыче нефти в Арктике пока остаются на этапе обсуждения, природоохранные организации активно критикуют такие проекты.

В октябре The Guardian публиковала собственное расследование, из которого следует, что крупнейшие банки мира с момента подписания Парижского соглашения по климату профинансировали энергетические компании с агрессивным расширением проектов по добыче на более чем $700 млрд. Лидером оказался JPMorgan Chase с $75 млрд.