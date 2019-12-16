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Все про:безработица (95) работа (220) Госстат (833)

 Госстат зафиксировал рост количества безработных впервые с начала года

Количество зарегистрированных безработных выросло впервые с начала года, увеличившись в ноябре на 29,6 тыс. – до 288,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По данным Госстата, рост количества безработных в основном зафиксирован в сельской местности – на 23,2 тыс., до 126,8 тыс. человек.

В то же время количество вакансий в Государственной службе занятости сократилось в ноябре на 21,9 тыс. – до 80,9 тыс.

Напомним, последний раз перед этом рост официальной безработицы был зафиксирован в феврале – на 1 марта 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 367 тыс. безработных, тогда как на 1 февраля – 364,3 тыс.

На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165633
 
 
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