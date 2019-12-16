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 Глава МИД допустил возобновление движения поездов на оккупированный Донбасс

Для пассажирского сообщения с подконтрольными российским боевикам территориями Донецкой и Луганской областей возможен запуск железнодорожного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ).

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", – сказал Пристайко, комментируя возможность открытия новых КПВВ на линии разграничения.

По словам министра, это будет одновременный процесс с разведением войск на отдельных участках.

"Это процесс одновременный, потому что очевидным первым кандидатом для этого является Золотое, где с украинской стороны давно уже построено КПВВ, и мы просто ждем, пока он будет открыт. С той стороны не осуществлены ​​соответствующие работы. Это точка номер один. Здесь мы готовы, КПВВ есть, но мы продолжим работать... У нас уже есть положительный опыт, например, по Чонгару. Там действительно проделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем умножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска", – добавил Пристайко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165628
 
 
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Какие поезда,дебилы.Вы здесь порядок наведите,нафига Вам это ОРДЛО?
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