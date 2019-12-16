 Тигипко купил киевский завод по производству асфальта

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР от 12 декабря, Сергей Самусев вышел из состава ее акционеров, продав свой пакет в размере 47,89% уставного капитала компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новым акционером "АБ Столичный" стала кипрская компания Luregio Limited, выкупив пакет акций, принадлежавший Самусеву.

При этом Антимонопольной комитет Украины (АМКУ) решением от 13 декабря предоставил разрешение кипрской T.A.S. Overseas Investments Limited, основным акционером которой является Сергей Тигипко, приобрести акции Luregio Limited, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на третий квартал 2019 года являлись Самусев и Тигипко с долями 47,9% и 22,6% соответственно, а также компания "Форвинком Лимитед" (24,7%, Кипр, по состоянию на конец 2017 года данным пакетом акций владела компания "Векер Лимитед").

Конечным бенефициаром компании по состоянию на 16 декабря 2019 года числится Самусев.

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"Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2018 году сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с 2017 годом – до 38,6 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 21,2% – до 362,9 млн грн.

В 2018 году "АБ Столичный" выплатил акционерам 46,8 млн грн дивидендов.

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на декабрь-2019 уставный капитал ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" составляет 17,99 млн грн.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "ВиЭс банк", две страховые компании, ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.