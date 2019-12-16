 "Антонов" заказал конструкторам работы для самолета Ан-178 за 60 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, харьковские конструкторы должны разработать комплекс электроагрегатов КЭВРК178 для бортового грузового крана транспортного самолета Ан-178 за 19,08 млн грн.

Затем они изготовят четыре опытных образца для испытаний по 7,44 млн грн за комплекс, а также для корректировки рабочей конструкторской документации проведут испытания на собственных стендах за 10,50 млн грн и примут участие в летных и квалификационных испытаниях за 1,74 млн грн. Все работы должны быть выполнены до конца 2021 года.

Госпредприятия "Антонов" и "ХАКБ" входят в ГК "Укроборонпром". Для авиации "ХАКБ" производит мощные электромеханические и автономные электрогидравлические приводы.