 Управление делами Зеленского закупило бронированные стекла по цене целого автомобиля

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят два бронированных стекла Z07 с уровнем защиты VR9, который позволяет выдержать обстрел из автоматического оружия: заднее за 866 тыс. грн и лобовое за 841 тыс. грн.

Цена нынешней сделки на 8% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,86 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Элит-Автоцентр" директора Артема Хачатряна и Георгия Ляшенко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Как отмечает издание, в интернет-магазине "Merc.com.ua" их продают соответственно по 20,58 тыс. евро или 540 тыс. грн, и 19,98 тыс. евро или 524 тыс. грн, но неизвестно, включена ли в цену доставка и НДС.

В салонах по цене такого стекла можно купить новый седан Toyota Camry в любой комплектации, кроме самой дорогой Premium. А на тендерах ОП "Аварийно-технический центр" ГП "НАЭК "Энергоатом" осенью заказал Toyota Camry Premium за 865 тыс. грн.

"Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" принадлежит Тариэлу Васадзе. Напомним, в декабре 2018 года "Автобаза ГУД купила роскошные "Мерседесы" по $600 тыс. именно у нынешнего поставщика стекла.