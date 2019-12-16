[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Власть, Транспорт
  744  1
Все про:авто (2163) ДУСя (47) Зеленский (514) Prozorro (917) закупки (1095)

 Управление делами Зеленского закупило бронированные стекла по цене целого автомобиля

ДО "Автобаза Государственного управления делами" 11 декабря по результатам тендера заказала СП в форме ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" бронированные автомобильные стекла на 1,71 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят два бронированных стекла Z07 с уровнем защиты VR9, который позволяет выдержать обстрел из автоматического оружия: заднее за 866 тыс. грн и лобовое за 841 тыс. грн.

Цена нынешней сделки на 8% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,86 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Элит-Автоцентр" директора Артема Хачатряна и Георгия Ляшенко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Как отмечает издание, в интернет-магазине "Merc.com.ua" их продают соответственно по 20,58 тыс. евро или 540 тыс. грн, и 19,98 тыс. евро или 524 тыс. грн, но неизвестно, включена ли в цену доставка и НДС.

В салонах по цене такого стекла можно купить новый седан Toyota Camry в любой комплектации, кроме самой дорогой Premium. А на тендерах ОП "Аварийно-технический центр" ГП "НАЭК "Энергоатом" осенью заказал Toyota Camry Premium за 865 тыс. грн.

"Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" принадлежит Тариэлу Васадзе. Напомним, в декабре 2018 года "Автобаза ГУД купила роскошные "Мерседесы" по $600 тыс. именно у нынешнего поставщика стекла.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165615
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх