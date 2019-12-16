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 "Укрзализныця" завершает обустройство пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом

"Укрзализныця" завершает обустройство сервисных зон контрольных пунктов въезда/выезда для автомобильного сообщения "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом рассказал председатель правления общества Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

"Два современных временных пункта пропуска за четыре месяца. Строительство КПВВ "Чонгар" и "Колончак" для "Укрзализныци" – не просто очередное задание, а дело чести", – заявил Кравцов.

Глава компании отметил, что отчеты по строительству поступают ежедневно: "Режимные зоны работают с 15 ноября. Следом практически готовы и сервисные (с центром предоставления админуслуг, автостанцией, зданием для отдыха водителей). На днях "Укрзализныця" завершит работы второй очереди".

Подготовительные работы на двух КПВВ "Укрзалізниця" начала в конце сентября 2019 года. Режим работы контрольных пунктов въезда/выезда круглосуточный.

Объекты строятся с учетом потребностей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью: предусматриваются действия по созданию безбарьерной среды (оборудование здания пандусами, ограждениями и специальным покрытием в определенных нормами местах). Территория КПВВ ограждается.

"Укрзализныця" тесно сотрудничает с местными органами власти в решении организационных и производственных вопросов, связанных со строительством объектов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165613
 
 
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