 Монетизированные льготы на газ получили больше 20 тысяч жителей Житомирщины

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

"Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Государство предоставляет эту помощь потребителям газа деньгами – по безналу (переводом на счета в "Ощадбанке"), или наличными. Поэтому в счетах, начиная с октября, платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета льготной скидки", – отмечают в компании.

В настоящее время около 90% льготников в Житомирской области получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет банк. При этом "Ощадбанк" информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остальные платежи за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.

Еще 10% льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в Управления труда и социальной защиты населения до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого они могут выбрать удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которые устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис.

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В компании напомнили, что правочная информация о сумме льгот будет указана в счетах за газ начиная с ноября (потребители получат их в декабре). За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты – УТСЗН. Порядок предоставления льгот регулируется законом от 9 ноября 2017 года №2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением правительства от 17 апреля 2019 года №373.