[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Энергетика, Коррупция
  1191  0
Все про:ГПУ (743) обыск (335) шахта (250) шахтеры (184) Львовуголь (21)

 Шахтеров "Львовугля" использовали для строительства особняков руководителей, – ГПУ

Правоохранители Львовской области зафиксировали факты использования труда шахтеров в личных целях руководства шахт госпредприятия "Львовуголь".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, в рамках расследования дела на 6 шахтах прошли обыски, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что несколько руководителей шахт ГП "Львовуголь" не по назначению использовали труд подчиненных. Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий чиновников, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверительных отношениях", – сказано в сообщении.

В частности, руководитель шахты в течение нескольких месяцев привлекал 5 человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене, в то время как шахтеры должны были находиться на рабочем месте.

Кроме того, выяснилось, что отдельные работники в рабочее время занимались предпринимательством, некоторые систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к электросети шахты.

"Все это при том, что согласно табелям учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле, при формировании смены, под землю не спускалось около 10% рабочих, которые табелируются. Кроме этого, задокументированы случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, которые получили при этом заработную плату – от 15 до 23 тыс. грн в месяц", – отмечается в сообщении.

Читайте также: "Львовуголь" оценил убытки по итогам 2019 года в 270 миллионов

В настоящее время на 6 шахтах следователи областного управления Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ провели обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165606
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх