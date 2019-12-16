 "Правэкс-Банк" возглавил экс-глава российского банка

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Национальный банк Украины 12 декабря согласовал кандидатуру Корриаса на должность главы правления.

До настоящего времени Корриас был исполняющим обязанности главы правления "Правэкс-Банка", ранее занимал должность первого заместителя главы правления финучреждения.

Корриас до прихода в "Правэкс-Банк" на должность первого замглавы правления в декабре 2018 года три года был генеральным директором и главой правления российского "Банка Интеза" (Москва), еще ранее руководил отделом корпоративных банковских услуг подразделения международных дочерних банков Intesa Sanpaolo.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2019 года по размеру общих активов (5,206 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действовавших в стране банков.