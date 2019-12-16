[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 0 0
 Корпоративные отношения
  576  0
Все про:банки (3645) руководство (110)

 "Правэкс-Банк" возглавил экс-глава российского банка

Председателем правления "Правэкс-Банка" (Киев) с 13 декабря стал Джанлука Корриас.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Национальный банк Украины 12 декабря согласовал кандидатуру Корриаса на должность главы правления.

До настоящего времени Корриас был исполняющим обязанности главы правления "Правэкс-Банка", ранее занимал должность первого заместителя главы правления финучреждения.

Корриас до прихода в "Правэкс-Банк" на должность первого замглавы правления в декабре 2018 года три года был генеральным директором и главой правления российского "Банка Интеза" (Москва), еще ранее руководил отделом корпоративных банковских услуг подразделения международных дочерних банков Intesa Sanpaolo.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 октября 2019 года по размеру общих активов (5,206 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 27 место среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165603
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх