 На тестирование мобильного приложения "Дія" зарегистрировалось 58 тысяч украинцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"На наш призыв откликнулось 58 тыс. украинцев. Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение", – сказал вице-премьер-министр,министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий – наличие и водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в приложениях "Приват24" или MonoBank. Вскоре в приложение включится система электронной идентификации НБУ, к которой будет подключен ряд крупных банков Украины.

"Отобранные участники начали получать индивидуальные письма на электронный адрес с ссылкой для доступа. После установки приложения и осуществления идентификации, водители получат доступ к своим цифровым документам – водительскому удостоверению и техпаспорту. Водители уже смогут пользоваться ими в повседневной жизни", – добавил Федоров.

Проверка документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. Для этого они будут использовать смартфоны или специальные гаджеты. В случаях, когда полицейские отказываются признавать документы в смартфоне и потребуют пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится до в течение месяца. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

Разработкой приложения "Дія" занимается Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, "Приватбанком" и международной IT-компанией EPAM.