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 Глава "Роскосмоса" предупредил о начале разрушения новейшего российского космодрома

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил об угрозе разрушения недостроенных объектов первой очереди на космодроме "Восточный".

Об этом Рогозин заявил на пресс-конференции на самом космодроме, передает БизнесЦензор со ссылкой на российский Интерфакс.

"Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", – сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" уточнил, что среди недостроенных объектов – жилые дома, хранилище ракетного топлива, ряд автодорог, котельных и депо. Степень готовности объектов составляет от 10 до 90%.

"Деньги на это (завершение строительства этих объектов, – ред.) должны быть выделены корпорацией уже с первого января", – отметил Рогозин.

План достройки объектов, по словам Рогозина, одобрен президентом РФ. Сейчас на космодроме идет строительство объектов второй очереди. Работы планируется завершить к 2023 году.

В ноябре Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказывал, что "Роскосмос" использует собственную спутниковую группировку, а также дронов для контроля за ходом строительства объектов второй очереди на космодроме.

Как сообщалось, "Восточный" был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. С тех пор с космодрома было запущено 5 ракет. В то же время строительство объекта сопровождается рядом коррупционных скандалов, а также обнаружением фактов некачественно выполненных работ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165595
 
 
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Дрони контролюють будівництво космодрому, а будують його роботи Федори...
...І чого космодром тоді руйнується?
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