 Жена Порошенко подала в отставку с должности главы государственного культурного фонда

Об этом она сообщила в своем обращении, которое обнародовано на сайте партии "Европейская солидарности", передает БизнесЦензор.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины к Наблюдательному совету "Украинского культурного фонда" поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", – заявила Марина Порошенко.

По ее словам, за время работы Фонда его деятельность получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия… Фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду", – отметила Марина Порошенко.

Читайте также: Государственный фонд жены Порошенко раздал первые 10 грантов

Как сообщалось, ранее в Министерстве культуры молодежи и спорта заявили, что в 2020 году общий бюджет "Украинского культурного фонда" (УКФ) остается на уровне 2019 года (700 млн грн), но будут существенно изменены направления и правила финансирования проектов.

Напомним, бюджет государственной организации "Украинский культурный фонд" Министерства культуры на грантовые программы в 2019 году составлет 641 млн грн.

Напомним, бывший министр культуры Евгений Нищук в январе 2018 года назначил председателем Украинского культурного Фонда Марину Порошенко, жену экс-президента Петра Порошенко. Как заявили тогда в Минкультуры, за ее кандидатуру по итогам открытого конкурса единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда. Исполнительным директором фонда является Юлия Федив.